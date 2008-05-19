Тип работы: диплом Дисциплина : История исскуств Тема: «Феномен утрехтского караваджизма. Восприятие искусства Караваджо голландскими художниками». Следовать структуре (структура имеется) высылать поглавно, по мере готовности ...
Реферат по философии
Название: Тема "Реферат по философии"
Тип работы: реферат
Предмет: философия
В течение 2х семестров был прослушен курс философии, как итог требуется написать реферат-курсовую объемом 10-12 стр
по следующему плану:
1. Конкретизация проблемы(3-4 тезиса).
2. Прогонка темы через историю философии, темы 2-5 - до Гегеля(15 тезисов). Показать, как проблема ставилась в истории философии. В каждом тезисе хоть одна собственная фраза (можно сравнить с предшественниками; лавное - показать, что контролируем текст).
3. Прогонка темы через темы 6-8 - послегегелевская философия (10-12 тезисов) - модель решения со стороны всех этих философских концепций. + прокомментировать - указать сильные и слабые стороны позиций.
4. Прогонка темы через содержание 2-ой части курса - темы 9-16. Построить логические структуры. Найти аксиологические, гносеологические, онтологические, диалектические (и т.д.) аспекты (в своей теме). (20 тезисов)
5. Свое восприятие проблемы (3-4 тезиса).
тема реферата - свободная... как вариант : "осознание собственного я"
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 10
Кол-во страниц не менее: 10
Кол-во страниц не более: 12
Срок: 20 мая 2008 г.
Стоимость 550р.
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