Название: Тема "Реферат по философии"

Тип работы: реферат

Предмет: философия

В течение 2х семестров был прослушен курс философии, как итог требуется написать реферат-курсовую объемом 10-12 стр

по следующему плану:

1. Конкретизация проблемы(3-4 тезиса).

2. Прогонка темы через историю философии, темы 2-5 - до Гегеля(15 тезисов). Показать, как проблема ставилась в истории философии. В каждом тезисе хоть одна собственная фраза (можно сравнить с предшественниками; лавное - показать, что контролируем текст).

3. Прогонка темы через темы 6-8 - послегегелевская философия (10-12 тезисов) - модель решения со стороны всех этих философских концепций. + прокомментировать - указать сильные и слабые стороны позиций.

4. Прогонка темы через содержание 2-ой части курса - темы 9-16. Построить логические структуры. Найти аксиологические, гносеологические, онтологические, диалектические (и т.д.) аспекты (в своей теме). (20 тезисов)

5. Свое восприятие проблемы (3-4 тезиса).

тема реферата - свободная... как вариант : "осознание собственного я"

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 10

Кол-во страниц не более: 12

Срок: 20 мая 2008 г.

Стоимость 550р.