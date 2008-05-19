Внешнеторг. регулирование и внешнеэконом.стратегия

$250
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Название: Внешнеторговое регулирование и внешнеэкономическая стратегия

Тип работы: диплом

Предмет: Мировая экономика и международные финансы

Работа пишется на материалах исполнителя. Большая часть используемой литературы и публикаций должны быть изданы позже 2004 года.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во страниц не менее: 80

Кол-во страниц не более: 90

Сроки: 20 мая - План, Ведение, список литературы

29 мая – готовность теоретической части

17 июня – готовность практической части

Стоимость 6 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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