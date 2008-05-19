Контрольная по информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт13 заявок273 просмотра

Создать 3-х страничный web-узел, включающий в себя главную страницу, страницу с формой «Регистрация» и страницу мини-реферата на тему «Почтовый клиент MS Outlook Express 5: основные возможности и настройка». В низу главной страницы разместить графические ссылки (в виде рисунков) на остальные страницы узла. Страницы узла должны иметь вертикальную структуру, для оформления фона использовать фоновый рисунок, цвет текста- черный, цвет ссылок- темно-синий, цвет активных ссылок- ярко-синий.

17 лет назад
genagena
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров