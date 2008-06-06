5 контрольных по экономике

$150
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Завершен5 заявок199 просмотров

Нужно написать контрольные по предметам охрана труда, хоз. право, налоговое планирование, управленческий учет, промышленная политика. Методички в приложении, Вариант 9. Темы по по управленческому учету - Этапы развития управленческого учета, по предмету Промышленная политика - Промышленная политика и ее значение для экономической безопасности.

17 лет назад
helgatarasova
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$150
7 дней
Отличный исполнитель. Полностью выполняет все требования, ответственно относится к работе, оперативно реагирует на все изменения тз, которые вносятся в процессе выполнения заказа, объективно оценивает стоимость работы. Проект обычно сдает раньше срока. Работаю с Еленой Станиславовной не первый раз и в качестве нанимателя, и в качестве исполнителя. Радует полное отстутсвие проблем, задержек, непоняток, оснований для беспокойства и головной боли. Все делается прозрачно, качественно и своевременно. Спасибо. Если понадобится экономика и иже с нею - только к Вам. Если нужна математика или перевод - обращайтесь, сделаю с удовольствием.
Все получилось отлично. Хорошо поставленная цель и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад