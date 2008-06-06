5 контрольных по экономике

Отличный исполнитель. Полностью выполняет все требования, ответственно относится к работе, оперативно реагирует на все изменения тз, которые вносятся в процессе выполнения заказа, объективно оценивает стоимость работы. Проект обычно сдает раньше срока. Работаю с Еленой Станиславовной не первый раз и в качестве нанимателя, и в качестве исполнителя. Радует полное отстутсвие проблем, задержек, непоняток, оснований для беспокойства и головной боли. Все делается прозрачно, качественно и своевременно. Спасибо. Если понадобится экономика и иже с нею - только к Вам. Если нужна математика или перевод - обращайтесь, сделаю с удовольствием.