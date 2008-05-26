Управление потоками денежных средств

Среда разработки желательная Delphi + InterBase, но не принципиально. Главное сделать демонстрационный ролик, как в примере. ТЗ и примеры документов тут http://slil.ru/25801768, http://www.soft35.ru/1564.rar все предложения на [email protected] или в icq#: 485796536