Управление потоками денежных средств

$50
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Завершен4 заявки218 просмотров

Название: Управление потоками денежных средств

Тип работы: курсовик

Предмет: финансовый менеджмент

Лит-ра 2004 года включительно, не старее должна быть

1 часть теория, 2 часть рассчетная часть на примере конкретного предприятия практич-ю часть

В практической части желательно диаграммы, таблицы, схемы

Желательно использовать: учебник Ковалева В.В "Финансовый менеджмент" 2005

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 25

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 26 мая 2008 г.

Стоимость 1 500р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$50
Алина - отличный автор. Работа авторская, выполнила в срок. Приятна в общении. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкие требования к работе, своевременная оплата.

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alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад