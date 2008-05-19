Название: две задачи по экономике Тип работы: контрольная Предмет: экономика Задание вышлю по запросу Курс: I вариант 4 задачи 2 и 3 Оформление: Times New Roman: 14; ...
Доработать программу
Есть программа (Delphi), которая производит поиск критического пути на графе модифицированным методом Форда, но граф в ней представлен в виде матрицы смежности.
Необходимо доработать программу для
1. Представления графа в виде СПИСКА СМЕЖНОСТИ
2. Сделать автоматическое определение источника и стока в графе.
Программу предоставлю. Нужно сделать СРОЧНО, до 20 мая 15-00 по МСК.
Оплата достойная.
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Полное задание к курсовому:
Требуется написать программу для Курсового проекта на Delphi.
Задание:
Разработать программу построения критического пути на ориентированном графе модифицированным методом Форда.
Требования к работе:
- для представления графа использовать списки смежности, реализованные в динамической памяти;
- исходные данные и результаты должны размещаться в файлах.
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