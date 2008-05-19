Доработать программу

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Есть программа (Delphi), которая производит поиск критического пути на графе модифицированным методом Форда, но граф в ней представлен в виде матрицы смежности.

Необходимо доработать программу для

1. Представления графа в виде СПИСКА СМЕЖНОСТИ

2. Сделать автоматическое определение источника и стока в графе.

Программу предоставлю. Нужно сделать СРОЧНО, до 20 мая 15-00 по МСК.

Оплата достойная.

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Полное задание к курсовому:

Требуется написать программу для Курсового проекта на Delphi.

Задание:

Разработать программу построения критического пути на ориентированном графе модифицированным методом Форда.

Требования к работе:

- для представления графа использовать списки смежности, реализованные в динамической памяти;

- исходные данные и результаты должны размещаться в файлах.

Delphi
17 лет назад
Alenka777
36 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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