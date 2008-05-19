Название: Отчет по производственной преддипломной практике

Тип работы: отчет по практике

Предмет: менеджер по отраслям

Факультет: менеджмент

Курс: III

Пишется по данной структуре отчет по прохождению практики в рекрутинговой компании

написать характеристику студента: чем занималась, какой уровень знаний, как отработала на практике, что поручали.

Практика с 13 апреля по 31 мая 2008

Пояснительную записку вышлю по запросу

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во страниц не менее: 35

Кол-во страниц не более: 45

Срок: 22 мая 2008 г.

Стоимость 2 000р.