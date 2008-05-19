Название: две задачи по экономике Тип работы: контрольная Предмет: экономика Задание вышлю по запросу Курс: I вариант 4 задачи 2 и 3 Оформление: Times New Roman: 14; ...
Отчет по производственной преддипломной практике
Название: Отчет по производственной преддипломной практике
Тип работы: отчет по практике
Предмет: менеджер по отраслям
Факультет: менеджмент
Курс: III
Пишется по данной структуре отчет по прохождению практики в рекрутинговой компании
написать характеристику студента: чем занималась, какой уровень знаний, как отработала на практике, что поручали.
Практика с 13 апреля по 31 мая 2008
Пояснительную записку вышлю по запросу
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во страниц не менее: 35
Кол-во страниц не более: 45
Срок: 22 мая 2008 г.
Стоимость 2 000р.
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