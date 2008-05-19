Название: Контрольная по макроэкономике Тип работы: контрольная Предмет: макроэкономика Курс: III Делать по методичке: стр.22- 23 Выполнить 2 вариант полностью: Теорет-е вопросы написать по 5 страниц каждый, ...
Две задачи по экономике
Название: две задачи по экономике
Тип работы: контрольная
Предмет: экономика
Задание вышлю по запросу
Курс: I
вариант 4
задачи 2 и 3
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Срок: 24 мая 2008 г.
Стоимость 200р.
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