Задача по строительной механике (сопромат)

$20
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Завершен3 заявки291 просмотр

Требуется решить 1 несложную задачу по строй.мех/сопромат. Цена 500р , обсуждаемая

Задание: расчет статически неопределимой рамы

(построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил и произвести контроль правильности решения)

По требованию, пришлю схему на e-mail

Оплата желательно яндекс-деньгами или налично (если Спб)

Жду Ваших предложений по срокам)

17 лет назад
Ksilar
Тara 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$20
Очень благодарна за проделанную работу. Ольга сразу схватила все детали, что значит - отлично разбирается в теме, и мы без проблем договорились! Мне очень понравилась выполненная работа, все четко, разборчиво, с необходимыми теоретическими пояснениями, все требуемые построения-рисунки. Преподаватель сразу зачел работу. Все было правильно, не требовалось даже никаких доделок. Рекоммендую как фрилансера, обеспечивающего приятное сотрудничество и успешный результат!
Отличный заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад