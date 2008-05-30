Задача по строительной механике (сопромат)

Очень благодарна за проделанную работу. Ольга сразу схватила все детали, что значит - отлично разбирается в теме, и мы без проблем договорились! Мне очень понравилась выполненная работа, все четко, разборчиво, с необходимыми теоретическими пояснениями, все требуемые построения-рисунки. Преподаватель сразу зачел работу. Все было правильно, не требовалось даже никаких доделок. Рекоммендую как фрилансера, обеспечивающего приятное сотрудничество и успешный результат!