Нарушение психомоторики у заикающихся

$50
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Закрыт1 заявка152 просмотра

Название: Нарушение психомоторики у заикающихся

Тип работы: курсовик

Предмет: Логопедия

Курс: V

Должно быть: актуальность, обоснование выбора темы, кто занимается проблемой.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 25

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 23 мая 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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