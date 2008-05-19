Работы по Visual Basic

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок280 просмотров

Есть несколько работ, которые нужно сделать до четверга. Примерные задания прикреплены. Для каждого задания написать код и отчет.

Предлагайте свои цены.

17 лет назад
Equ
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров