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Русская частная школа
Название: Русская частная школа
Тип работы: курсовик
Предмет: педагогика
Курс: II
Введ-е: расскрыть актуальность проблемы, цели,задачи обозначить.
Какие книги использованы, указать авторов и их идеи, обзор лит-ры по этой теме.
1 глава: история образования в России:
1.с древнейших времен до Петра 1
2. 1700-1917
3.1917-1991
4. Совр-я Россия
что в советский период было с частной школой, и в совр-е время, примеры по каждой эпохе(по 1-2 школе).Особенности, основные черты, что было характерно для школы в каждый период, отношение власти к этим школам.Желательно рассм-ть: школа К. Мая и Тенешевское училище.
2 глава: современное состояние и перспективы.
2.1. Проблемы НОУ(негосуд-е образ-е учреждения)
2.2. Преимущества и недостатки
2.3. Перспективы НОУ в России
Заключение:актуальность частных школ, перспективы.
Исполь-ь: журнал "Педагогика" по истории образ-я и аналогичные изд-я, и книгу Лихачева "Школа на Васильевском", " Сергеева С.В. "Становление и развитие частного школьного образ-я в России". Можно использовать прилагаемые материалы
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Сноски: в скобках
Кол-во источников не менее: 15
Кол-во страниц не менее: 30
Кол-во страниц не более: 35
Срок: 25 мая 2008 г.
Стоимость 1500р.
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