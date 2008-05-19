Название: Русская частная школа

Тип работы: курсовик

Предмет: педагогика

Курс: II

Введ-е: расскрыть актуальность проблемы, цели,задачи обозначить.

Какие книги использованы, указать авторов и их идеи, обзор лит-ры по этой теме.

1 глава: история образования в России:

1.с древнейших времен до Петра 1

2. 1700-1917

3.1917-1991

4. Совр-я Россия

что в советский период было с частной школой, и в совр-е время, примеры по каждой эпохе(по 1-2 школе).Особенности, основные черты, что было характерно для школы в каждый период, отношение власти к этим школам.Желательно рассм-ть: школа К. Мая и Тенешевское училище.

2 глава: современное состояние и перспективы.

2.1. Проблемы НОУ(негосуд-е образ-е учреждения)

2.2. Преимущества и недостатки

2.3. Перспективы НОУ в России

Заключение:актуальность частных школ, перспективы.

Исполь-ь: журнал "Педагогика" по истории образ-я и аналогичные изд-я, и книгу Лихачева "Школа на Васильевском", " Сергеева С.В. "Становление и развитие частного школьного образ-я в России". Можно использовать прилагаемые материалы

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: в скобках

Кол-во источников не менее: 15

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 35

Срок: 25 мая 2008 г.

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