Есть несколько работ, которые нужно сделать до четверга. Примерные задания прикреплены. Для каждого задания написать код и отчет. Предлагайте свои цены.
Решить 4 задачи по Статике(математике).
Нужно решить 4 задачи по Статике, кто в этом разбираеться хорошо, просьба писать в личку или в коментарии, цены, сроки, и ваши координаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Название: Русская частная школа Тип работы: курсовик Предмет: педагогика Курс: II Введ-е: расскрыть актуальность проблемы, цели,задачи обозначить. Какие книги использованы, указать авторов и их идеи, обзор лит-ры по этой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Требуется решить 1 несложную задачу по строй.мех/сопромат. Цена 500р , обсуждаемая Задание: расчет статически неопределимой рамы (построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил и произвести контроль правильности решения) По требованию, пришлю ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Название: Нарушение психомоторики у заикающихся Тип работы: курсовик Предмет: Логопедия Курс: V Должно быть: актуальность, обоснование выбора темы, кто занимается проблемой. Оформление: Times New Roman: 14; ...Закрыт17 лет назад
- $100
Название: Отчет по практике по бухгалтерскому учету Тип работы: отчет по практике Предмет: бухучет отчет по практике предприятие любое (услуги, торговля, транспорт..) все бухгалтерские документы, упоминаемые в работе, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть программа (Delphi), которая производит поиск критического пути на графе модифицированным методом Форда, но граф в ней представлен в виде матрицы смежности. Необходимо доработать программу для 1. Представления графа в виде ...Закрыт17 лет назад
- $50
Название: две задачи по экономике Тип работы: контрольная Предмет: экономика Задание вышлю по запросу Курс: I вариант 4 задачи 2 и 3 Оформление: Times New Roman: 14; ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Название: Контрольная по макроэкономике Тип работы: контрольная Предмет: макроэкономика Курс: III Делать по методичке: стр.22- 23 Выполнить 2 вариант полностью: Теорет-е вопросы написать по 5 страниц каждый, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Название: Отчет по производственной преддипломной практике Тип работы: отчет по практике Предмет: менеджер по отраслям Факультет: менеджмент Курс: III Пишется по данной структуре отчет по прохождению практики в рекрутинговой компании ...Закрыт17 лет назад
- $500
Название: Управление межличностными конфликтами как функция менеджмента( на примере строительной организации ООО "СЭТКОМ") Тип работы: диплом Предмет: менеджер по финансам Курс: V Писат строго по методичке В практической части пишем ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад