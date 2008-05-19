Решить 4 задачи по Статике(математике).

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Нужно решить 4 задачи по Статике, кто в этом разбираеться хорошо, просьба писать в личку или в коментарии, цены, сроки, и ваши координаты.

17 лет назад
micha2009
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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