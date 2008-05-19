688 (диплом) Образы власти в прессе "Другой России

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка124 просмотра

Название: Образы власти в прессе "Другой России" (избирательная кампания в Государственную думу, 2007г.) - вторая глава

Тип работы: диплом

Предмет: журналистика, политология

Курс: V

Есть исправленная научным руководителем первая глава,

список литературы, частично подобраны источники.

Нужно написать вторую главу.

Глава должна соответствовать плану и введению, предоставленному закачиком.

Обратить внимание: термин "другая Россия" введён закачиком и означает оппозиционные движения (партии, СМИ и др.) только для конкретной политической ситуации, рассматриваемой в работе (избирательная кампания в Государственную думу, 2007).

Избегать термина "свободная пресса"

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 20

Кол-во страниц не более: 25

Срок: 20 мая 2008 г.

Стоимость 3 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров