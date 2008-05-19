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688 (диплом) Образы власти в прессе "Другой России
Название: Образы власти в прессе "Другой России" (избирательная кампания в Государственную думу, 2007г.) - вторая глава
Тип работы: диплом
Предмет: журналистика, политология
Курс: V
Есть исправленная научным руководителем первая глава,
список литературы, частично подобраны источники.
Нужно написать вторую главу.
Глава должна соответствовать плану и введению, предоставленному закачиком.
Обратить внимание: термин "другая Россия" введён закачиком и означает оппозиционные движения (партии, СМИ и др.) только для конкретной политической ситуации, рассматриваемой в работе (избирательная кампания в Государственную думу, 2007).
Избегать термина "свободная пресса"
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 30
Кол-во страниц не менее: 20
Кол-во страниц не более: 25
Срок: 20 мая 2008 г.
Стоимость 3 000р.
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