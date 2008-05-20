Курсовой: БД на Delphi + Interbase

Курсовой проект.

Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета книжной складской продукции.

Требуется в программу внести комментарии, по одному на 10-20 строк, программу предоставить вместе со всеми рабочими исходниками (чтобы можно было откомпилировать самостоятельно), ни то ни другое не должно содержать реквизитов автора программы, вроде фамилии, имени и т.д.

Более подробное ТЗ при дальнейшем общении.