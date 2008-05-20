Курсовой: БД на Delphi + Interbase

$17
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Закрыт11 заявок282 просмотра

Курсовой проект.

Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета книжной складской продукции.

Требуется в программу внести комментарии, по одному на 10-20 строк, программу предоставить вместе со всеми рабочими исходниками (чтобы можно было откомпилировать самостоятельно), ни то ни другое не должно содержать реквизитов автора программы, вроде фамилии, имени и т.д.

Более подробное ТЗ при дальнейшем общении.

Delphi
17 лет назад
Aspire
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$17

Заявки фрилансеров

pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад