Источник питания с микроконтроллерным управлением

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Нужен диплом по теме "источник питания с микроконтроллерным управлением". Времени не много - 20 дней. объём 80-100 стр. база-статья из журнала "Радио". в статье есть схемы и диаграммы со всякими графиками.

17 лет назад
1ns-
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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