Есть несколько работ, которые нужно сделать до четверга. Примерные задания прикреплены. Для каждого задания написать код и отчет. Предлагайте свои цены.
Источник питания с микроконтроллерным управлением
Нужен диплом по теме "источник питания с микроконтроллерным управлением". Времени не много - 20 дней. объём 80-100 стр. база-статья из журнала "Радио". в статье есть схемы и диаграммы со всякими графиками.
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