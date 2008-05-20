Программа на C++ c описанием

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки246 просмотров

См. вложение.

Нужны подробные комментарии к программе а также описание программы в свободной форме.

Обязательно указывайте цену и сроки.

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

volkovtech
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

volkovtech
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад