Срочно требуется автор для написания диплома

Решить 4 задачи по технологии оснасткии оформить решение оформить в doc. Срок 15.06.08, задачи в приложении.
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Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Модернизация компьютерных сетей с использованием опто-волоконных технологий", либо тему также можно подобрать на усмотрение исполнителя! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]
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