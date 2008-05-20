Срочно требуется автор для написания диплома

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки342 просмотра

Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Модернизация компьютерных сетей с использованием опто-волоконных технологий", либо тему также можно подобрать на усмотрение исполнителя! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров