Решить 4 задачи по технологии оснасткии оформить решение оформить в doc. Срок 15.06.08, задачи в приложении.
Доработка диплома по финансовому менеджменту
Тип работы: диплом
Тема диплома: Управление эффективностью работы предприятия
Необходимо доработать начатый диплом. Написано 3 главы: теория, дана оценка финансового состояния организации и написаны рекомендации по улучшению эффективности работы организации.
Необходимо дописать последнюю главу, т.е. применить указанные рекомендации к предприятию.
1. Необходимо рассчитать инвестиционный проект по открытию филиала организации
2. Поработать с дебиторской задолженностью (уменьшить срок оборачиваемости и посмотреть, на что это повлияет)
3. Поработать с запасами (также изменить и рассчитать, на что повлияет изменение).
4. Написать выводы, что получилось из проведенных мероприятий.
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