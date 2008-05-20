Доработка диплома по финансовому менеджменту

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Тип работы: диплом

Тема диплома: Управление эффективностью работы предприятия

Необходимо доработать начатый диплом. Написано 3 главы: теория, дана оценка финансового состояния организации и написаны рекомендации по улучшению эффективности работы организации.

Необходимо дописать последнюю главу, т.е. применить указанные рекомендации к предприятию.

1. Необходимо рассчитать инвестиционный проект по открытию филиала организации

2. Поработать с дебиторской задолженностью (уменьшить срок оборачиваемости и посмотреть, на что это повлияет)

3. Поработать с запасами (также изменить и рассчитать, на что повлияет изменение).

4. Написать выводы, что получилось из проведенных мероприятий.

17 лет назад
zaka4ek
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
5 дней
Человек сказал, что все сделает, в итоге в день сдачи пришло сообщение, что он не смог сделать. Не рекомендую.

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eco-refmaker
Refmaker Economist 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад