7 простых программ на Visual Basic

См. вложение. Это две разные контрольные для двух разных людей. В первой (вариант 9) 4 задачи, во второй (вариант 3) - 3 задачи.

Нужны программы с комментариями и скриншоты результатов. С помощью калькулятора можете проверить, конечно, если в своих программах сомневаетесь.

Я дам образцы (такие же задачи, только для других вариантов) с оформлением.

По срокам - нужно побыстрее. Обязательно указывайте, за какой срок можете сделать.