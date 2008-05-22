7 простых программ на Visual Basic

$7
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Завершен2 заявки179 просмотров

См. вложение. Это две разные контрольные для двух разных людей. В первой (вариант 9) 4 задачи, во второй (вариант 3) - 3 задачи.

Нужны программы с комментариями и скриншоты результатов. С помощью калькулятора можете проверить, конечно, если в своих программах сомневаетесь.

Я дам образцы (такие же задачи, только для других вариантов) с оформлением.

По срокам - нужно побыстрее. Обязательно указывайте, за какой срок можете сделать.

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$7
"Разжевывать" задание не пришлось. Все семь задач быстро и без ошибок. Я доволен.
Лучше заказчика я не встречал! Точно знает что хочет, очень общительный. Оплата в срок! РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад