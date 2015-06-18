Надо срочно доработать диплом.

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У меня возникла проблемка. Диплом есть, тематика "Прогнозування показників виробничої діяльності за допомогою регресійних моделей". Надо доработать диплом по таким пунктам:

1)Побудувати розширену кореляційну матрицю за всіма описаними параметрами.

2)ВИбрати 3-4 чинники які мвають високу кореляцію зі всіма і слабку між собою

3)побудувати одочинникові рівняння регресій

4) оцінити довірчі інтервали

5) побудувати прогноз

Диплом вішлю кандидатам.

Очень на Вас надеюсь!!!

17 лет назад
vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

helgatarasova
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$20
2 дня
Отличный автор!
Отличный работодатель: аккуратное тз, профессиональное знание экономики, оперативность внесения уточнений и доработок в формулировку задачи, оплата в срок, приятное общение, да еще дефицитное в нашей стране понимание того, что качественная работа должна оплачиваться соответствующе. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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helgatarasova
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад