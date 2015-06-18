Надо срочно доработать диплом.

Отличный работодатель: аккуратное тз, профессиональное знание экономики, оперативность внесения уточнений и доработок в формулировку задачи, оплата в срок, приятное общение, да еще дефицитное в нашей стране понимание того, что качественная работа должна оплачиваться соответствующе. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.