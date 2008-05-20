Банковское обслуживание предприятий

$50
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Закрыт3 заявки151 просмотр

Название: Банковское обслуживание предприятий по вопросам осуществления безналичных расчетов и кассового обслуживания

Тип работы: курсовик

Предмет: финансы организации

Требования к содержанию:

Лит-ра 2004 года включительно, должна быть не старее

1 часть теория, 2 часть расчетная часть на примере конкретного предприятия

В практической части желательно диаграммы, таблицы, схемы

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: подстрочные

Кол-во источников не менее: 25

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 30

Срок: 29 мая 2008 г.

Стоимость 1 500р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров