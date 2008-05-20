Управление бизнес процессами

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки174 просмотра

Название: "Управление бизнес процессами в многопрофильной фирме" на примере ООО "Трансфер"

Тип работы: диплом

Предмет: Менеджмент предприятия

Требования к содержанию:

По методичке;

Данные по предприятию придумать (предприятие транспортное)

Структура работы:

Исходные данные для исследования: отчетная и плановая документация предприятия ООО «Трансфер»

Литературный обзор: Монографии ведущих специалистов менеджмента (отечественных и зарубежных) периодические издания, информация из Internet

Введение: Раскрытие и обоснование актуальности темы дипломной работы.

Теоретическая часть: Современные концепции бизнес-планирования и проектного управления развитием персонала

Аналитическая часть: Выявление факторов повышения эффективности бизнес-процессов

Экономическая часть: Оценка хозяйственной деятельности предприятия по повременным данным и экономическим показателям прибыльности, рентабельности, деловой активности.

Заключение: Рекомендации по совершенствованию управления бизнес-процессами

Приложения: Статистические данные, расчетные формулы и таблицы, иллюстрации

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во страниц не менее: 60

Кол-во страниц не более: 80

Срок: Календарный план: 26.05.08 - черновой вариант диплома, 02.06.08 - вся работа целиком.

Стоимость 8 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров