Решить 4 задачи по технологии оснасткии оформить решение оформить в doc. Срок 15.06.08, задачи в приложении.
Управление бизнес процессами
Название: "Управление бизнес процессами в многопрофильной фирме" на примере ООО "Трансфер"
Тип работы: диплом
Предмет: Менеджмент предприятия
Требования к содержанию:
По методичке;
Данные по предприятию придумать (предприятие транспортное)
Структура работы:
Исходные данные для исследования: отчетная и плановая документация предприятия ООО «Трансфер»
Литературный обзор: Монографии ведущих специалистов менеджмента (отечественных и зарубежных) периодические издания, информация из Internet
Введение: Раскрытие и обоснование актуальности темы дипломной работы.
Теоретическая часть: Современные концепции бизнес-планирования и проектного управления развитием персонала
Аналитическая часть: Выявление факторов повышения эффективности бизнес-процессов
Экономическая часть: Оценка хозяйственной деятельности предприятия по повременным данным и экономическим показателям прибыльности, рентабельности, деловой активности.
Заключение: Рекомендации по совершенствованию управления бизнес-процессами
Приложения: Статистические данные, расчетные формулы и таблицы, иллюстрации
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во страниц не менее: 60
Кол-во страниц не более: 80
Срок: Календарный план: 26.05.08 - черновой вариант диплома, 02.06.08 - вся работа целиком.
Стоимость 8 000р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Модернизация компьютерных сетей с использованием опто-волоконных технологий", либо тему также можно подобрать на усмотрение исполнителя! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Мне надо сделать чертежи в компасе (чертежи электрической схемы, по предмету эелементы электроники). Схема не сложная. Должно быть 2 формата А1. (есть пример курсача если что) Нужно сделать чем быстрее тем лучше. ...Закрыт17 лет назад
Необходимо будет решать контрольные по физике клиенты будут потстоянно сайт в разработке надо решить одно задание на завтра цена за контрольные договорная стучите 423-055-475 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт17 лет назад
У меня возникла проблемка. Диплом есть, тематика "Прогнозування показників виробничої діяльності за допомогою регресійних моделей". Надо доработать диплом по таким пунктам: 1)Побудувати розширену кореляційну матрицю за всіма описаними параметрами. 2)ВИбрати 3-4 чинники ...Завершен17 лет назад
- $7
См. вложение. Это две разные контрольные для двух разных людей. В первой (вариант 9) 4 задачи, во второй (вариант 3) - 3 задачи. Нужны программы с комментариями и скриншоты результатов. С ...Завершен17 лет назад
- $50
Необходима курсовая работа, предмет - Бухгалтерский управленческий учет. Подробности в приложении. Вопросы по ICQ - 265-698-703Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Тип работы: диплом Тема диплома: Управление эффективностью работы предприятия Необходимо доработать начатый диплом. Написано 3 главы: теория, дана оценка финансового состояния организации и написаны рекомендации по улучшению эффективности работы организации. ...Закрыт17 лет назад
- $30
См. вложение. Нужны подробные комментарии к программе а также описание программы в свободной форме. Обязательно указывайте цену и сроки.Закрыт17 лет назад
- $17
Курсовой проект. Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета книжной складской продукции. Требуется в программу внести комментарии, по одному на 10-20 строк, программу предоставить ...Закрыт17 лет назад