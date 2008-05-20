Чертежи в компасе/автокаде

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Закрыт9 заявок311 просмотров

Мне надо сделать чертежи в компасе (чертежи электрической схемы, по предмету эелементы электроники).

Схема не сложная. Должно быть 2 формата А1. (есть пример курсача если что)

Нужно сделать чем быстрее тем лучше.

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AutoCAD
17 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
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KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
1 день

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KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад