Чертежи в компасе/автокаде

Мне надо сделать чертежи в компасе (чертежи электрической схемы, по предмету эелементы электроники).

Схема не сложная. Должно быть 2 формата А1. (есть пример курсача если что)

Нужно сделать чем быстрее тем лучше.

Ваши цены?