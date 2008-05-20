Начертить 8 А3 в компасе по Инженерной графике

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http://files.mail.ru/IGK1Q0

ссылка на методичку - там задание подчеркнуто,

срок до 05.06.08 надо будет два варианта, т.е. в кажом по 8А3 (задачи 2-4 и 3-8)

17 лет назад
kondor-1
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polonezz
M.Y. Polyansky 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
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17 лет назад

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polonezz
M.Y. Polyansky 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад