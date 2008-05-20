Специфика интеллектуальной регуляции поведения

$50
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Название: Специфика интеллектуальной регуляции поведения младших школьников с ЗПР

Тип работы: курсовик

Предмет: дефектология

Требования к содержанию:

Писать простым языком!

Сначала пишем теорию, по практике уточнения позже будут

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 20

Кол-во страниц не более: 25

Срок: к 25 мая теория; вся работа: 2 июня

Стоимость: 1 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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