Специфика физического воспитания детей с ЗПР

$50
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Закрыт1 заявка181 просмотр

Название: Специфика физического воспитания детей с ЗПР

Тип работы: курсовик

Предмет: дефектология

Требования к содержанию:

Писать простым языком обязательно!

Сначала пишем теорию, по практической части будут уточнения

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 20

Кол-во страниц не более: 25

Срок: теория: 25 мая ; 2 июня: вся работа

Стоимость 1 000р.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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