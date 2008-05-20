Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Модернизация компьютерных сетей с использованием опто-волоконных технологий", либо тему также можно подобрать на усмотрение исполнителя! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]
Специфика физического воспитания детей с ЗПР
Название: Специфика физического воспитания детей с ЗПР
Тип работы: курсовик
Предмет: дефектология
Требования к содержанию:
Писать простым языком обязательно!
Сначала пишем теорию, по практической части будут уточнения
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 10
Кол-во страниц не менее: 20
Кол-во страниц не более: 25
Срок: теория: 25 мая ; 2 июня: вся работа
Стоимость 1 000р.
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