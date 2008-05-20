Чертеж - принципиальная электрическая схема

$50
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Закрыт2 заявки298 просмотров

Для диплома не хватает одного чертежа по автоматизации. Диплом по машине для резки полуфабриката. Необходима принципиальная электрическая схема. Изображение контроллера. Чертеж на формате А1. Желательно в Компасе. Программа-алгоритм работы машины (пояснительная записка) - в какой последовательности что включается. И описание того, что изображено на чертеже примерно на поллиста А4 (для того чтоб я понял). Так как диплом является явно с механическим уклоном, то особых заморочек не надо. Вся дополнительная информация для осуществления есть.

Срок выполнения: 23:00 21 мая 2008 - 130% бюджета

08:00 22 мая 2008 - 100 % бюджета

17 лет назад
vovito
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$50
Очень приятный заказчик. Работу оплатил сразу после выполнения, без лишних придирок и проволочек. Все доработки были оплачены отдельно. Валерий один из немногих заказчиков, который полностью доверяет работнику, и которому можно доверять. Ко всем его достоинствам можно отнести и то, что при оплате он не жадничает и не придирается, а требует ровно столько сколько нужно. Если кратко, то Валерий практически идеальный заказчик. Рекомендую всем. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад