Чертеж - принципиальная электрическая схема

Очень приятный заказчик. Работу оплатил сразу после выполнения, без лишних придирок и проволочек. Все доработки были оплачены отдельно. Валерий один из немногих заказчиков, который полностью доверяет работнику, и которому можно доверять. Ко всем его достоинствам можно отнести и то, что при оплате он не жадничает и не придирается, а требует ровно столько сколько нужно. Если кратко, то Валерий практически идеальный заказчик. Рекомендую всем. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.