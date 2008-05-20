Требуется автор для написания дипломной работы на тему: "Модернизация компьютерных сетей с использованием опто-волоконных технологий", либо тему также можно подобрать на усмотрение исполнителя! Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]
Чертеж - принципиальная электрическая схема
Для диплома не хватает одного чертежа по автоматизации. Диплом по машине для резки полуфабриката. Необходима принципиальная электрическая схема. Изображение контроллера. Чертеж на формате А1. Желательно в Компасе. Программа-алгоритм работы машины (пояснительная записка) - в какой последовательности что включается. И описание того, что изображено на чертеже примерно на поллиста А4 (для того чтоб я понял). Так как диплом является явно с механическим уклоном, то особых заморочек не надо. Вся дополнительная информация для осуществления есть.
Срок выполнения: 23:00 21 мая 2008 - 130% бюджета
08:00 22 мая 2008 - 100 % бюджета
Выбранный исполнитель
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