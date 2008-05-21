Решить задачи по МССГ

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Механика сплошных сред - Газы

Нужно решить четыре задачи, за каждую по 10 вмз

Задачи прикреплены

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17 лет назад
Randomm
Ми 
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