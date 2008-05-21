Пояснительная записка к диплому

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Закрыт7 заявок265 просмотров

Нужно сделать пояснительную записку к диплому, сама практическая часть имеется (на Delphi ) .

Тема: "Разработка системы сетевого тестирования учащихся"

Delphi
17 лет назад
alex2204
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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