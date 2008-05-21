Кросс корреляция временных рядов с помощью SPSS

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Закрыт2 заявки385 просмотров

Просчитать кросс корреляцию временных рядов с помощью Statistica или SPSS. Отчет на стр 20 с илюстрациями подробными пояснениями работы программы и ВЫВОДАМИ!

17 лет назад
Wild
58 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

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