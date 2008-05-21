Нужен диплом

$1000
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Закрыт3 заявки278 просмотров

Тема дипломной работы: Реконструкция ЧПАТП 3- филиал ГУП ЧР "Чевашавтотранс" С разработкой стенда для проверки и промывки форсунок дизельных двигателей

куплю готовую работу.

17 лет назад
HRT080LK
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров