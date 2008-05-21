Модуль для портала под MS SharePoint

На самом деле - это элемент дипломной работы: Тема работы. Разработка новостного узла для информационно-образовательного интранет-портала факультета ВУЗа портал работает под Microsoft SharePoint + используется еще и Infopath.

Кратко: Есть новости, объявления и т.д. и есть пользователи портала (преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты и т.д.).

Надо, чтобы новости были направлены на тех, для кого они опубликованы.. Чтобы была целевая аудитория у каждой новости. Может быть так, что вся кафедра или один конкретный человек. Информация вся в списках. Новости и объявления тоже в списках.

В приложении - развернутое задание.

Сроки поджимают (скоро диплом).