Просчитать кросс корреляцию временных рядов с помощью Statistica или SPSS. Отчет на стр 20 с илюстрациями подробными пояснениями работы программы и ВЫВОДАМИ!
Модуль для портала под MS SharePoint
На самом деле - это элемент дипломной работы: Тема работы. Разработка новостного узла для информационно-образовательного интранет-портала факультета ВУЗа портал работает под Microsoft SharePoint + используется еще и Infopath.
Кратко: Есть новости, объявления и т.д. и есть пользователи портала (преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты и т.д.).
Надо, чтобы новости были направлены на тех, для кого они опубликованы.. Чтобы была целевая аудитория у каждой новости. Может быть так, что вся кафедра или один конкретный человек. Информация вся в списках. Новости и объявления тоже в списках.
В приложении - развернутое задание.
Сроки поджимают (скоро диплом).
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