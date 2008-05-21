Просчитать кросс корреляцию временных рядов с помощью Statistica или SPSS. Отчет на стр 20 с илюстрациями подробными пояснениями работы программы и ВЫВОДАМИ!
Числовые и степенные ряды
Нужно решить 8 заданий по Мат.анализу.
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