Дипломный проект

80 - 100 страниц

14 кегль 1.5 интервал

тема "Система видеонаблюдения пункта ДПС с регистрацией государственных номеров автотранспорта"

Исх. данные: Купольная камера "день-ночь" ТК-С686 ЦЗУ с 1/4 дюймов.CCP-матрицей с 430000 пикселей, разрешение - 540 ТВЛ, чувствительность: цветной - 0.5 лк и ч/б - 0.04 лк, V - 400 о/с, точность позиционирования - 0.03

Содержание работы:

Реферат

Введение

1. Принципы построения систем ВН с устройствами регистрации видеоинформации

2. Анализ способов построения СВН. Выбор ТВ-камер

3. Струкутрная схема СВН

4. Обоснование выбора оборудования. Требования к ПО

5. Расчет параметров системы СВН

6. Мероприятия по БЖД

7. Технико-экономические расчеты

Заключение

Приложения

Презентация в PP

есть фотографии готовой работы с отличной оценкой по другой теме (толку мало, весит много)

есть методичка - там требования по оформлению

сроки 5 июня готовая работа

промежуточные части по мере готовности