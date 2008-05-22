Срочно! Ms Access

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Завершен4 заявки200 просмотров

Необходимо выполнить лабораторную работу (24 запроса), проблема в том что надо выполнить очень срочно.

17 лет назад
on-off
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена точно и в очень короткие сроки. Советую всем работать именно с Максимом.
Заказчик супер!!! Платит достойно, и самое главное сразу, не боясь что кинут, или не выполнят работу! СОВЕТУЮ!
sheklyjen
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
sheklyjen
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад