Необходимо написать курсовую по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки196 просмотров

Нужно написать курсовую на тему "Мотивация творчества", есть начатая работа, ее необходимо закончить - составлен план и есть набросок на 1 страницу. Курсовая должна быть страниц на 25 ( не меньше ). Рассмотрю только реальные и объективные предложения, пишите, пожалуйста, конкретную или ориентировочную цену и сроки. Оплата - вебмани, либо, если найдется испонитель из Киева - наличным расчетом.

17 лет назад
Kensai
Kensai 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

vetero4eg
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад