Необходимо написать курсовую по психологии

Нужно написать курсовую на тему "Мотивация творчества", есть начатая работа, ее необходимо закончить - составлен план и есть набросок на 1 страницу. Курсовая должна быть страниц на 25 ( не меньше ). Рассмотрю только реальные и объективные предложения, пишите, пожалуйста, конкретную или ориентировочную цену и сроки. Оплата - вебмани, либо, если найдется испонитель из Киева - наличным расчетом.