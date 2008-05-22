Реферат Зоометафора англ. языка в терминологии

$50
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Закрыт2 заявки131 просмотр

Тема: Зоометафора английского языка в терминологии

Тип работы: реферат

Предмет: лексикология

Курс: II

Требования к содержанию:

Примеры должны быть из различных терминологий (юридической, экономической, спортивной) - примеры брать только из англ-го языка.

Желательно использовать следующих авторов:

Татаринова Е.С., Барташова О.А.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: подстрочные

Кол-во источников не менее: 10

Кол-во страниц не менее: 15

Кол-во страниц не более: 20

Срок: 27 мая 2008 г.

Стоимость: 24 USD

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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