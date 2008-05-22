Налогооблажение прибыли в рекламно-производственны

$340
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Закрыт3 заявки177 просмотров

Название: Налогооблажение прибыли в рекламно-производственных компаниях на примере компании ООО "Сложный профиль"

Тип работы: диплом

Пишем по методичке,

данные по фирме предоставляются (указать какие материалы нужны)

Есть примерный план.

31мая- теорет-я часть

12 июня - целиком работа

Оформление: Times New Roman: 12; Интервал: 1.5

Сноски: в скобках

Кол-во источников не менее: 20

Кол-во страниц не менее: 40

Кол-во страниц не более: 60

Срок: 12 июня 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$340

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад