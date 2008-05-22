Курсовая Вариометр (предмет: авиационные приборы)

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Название: Вариометр

Тип работы: курсовик

Предмет: авиационные приборы

Факультет: Факультет аэрокосмических приборов и систем

Курс: IV

по заданию выполнить

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 5 июня 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров