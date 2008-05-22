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Программа на С++
Имеется поле определённого размера, оно разбивается на равные клеточки. В каждой клеточке может либо ничего не находиться, либо лежать кучка зерна, либо сидеть мышь, либо - лиса. Причём они располагаются с определённой вероятностью, суммарная вероятность равна 1. Лиса может съесть мышь, мышь – зерно.
Мы просматриваем все клетки, в которых сидят хищники (мышь и лиса) и просматриваем окрестности этих клеток.
8 4 5
3 хищник 1
7 2 6
Если хищник видит свою жертву в клетках 1-8, то он может её съесть и вернуться обратно, тогда его жизненный тонус повысится, причём вероятность съесть жертву в клетках 1-4 больше, чем в 5-8. Клетка, в которой сидела жертва и если её съели становится пустой. Так мы просматриваем все клетки с хищниками, каждый хищник за ход может съесть только одну жертву. После того, как все пообедали, начинается второй уровень.
Происходит перемещение хищников и их еды. Количество пустых клеток, количество зерна, мышей и лис остаётся таким же, как после первого уровня. И так происходит либо до определённого количества шагов, либо пока все звери не умрут. Если хищник долго не ест, то он умирает. Причём лиса не может есть лису, мышь – мышь (даже если будут очень голодные). Вот такая вот игрушка.
Программа в итоге должна показывать, наверное, положение пустоты, зерна, мышей и лис в начале и в конце каждого уровня и график, как умирали звери.
Класс животных должен быть реализован примерно так(похожая программка)
10.5. Абстрактные базовые классы
иерархия типов обычно имеет корневой класс, содержащий некоторое число вирту-1льных функций. Виртуальные функции обеспечивают динамическую типизацию. Виртуальные функции корневого класса часто являются фиктивными функциями. Эни имеют пустое тело в корневом классе, но в производных классах им будет при-ISLH конкретный смысл. В C++ для этих целей введена чисто виртуальная функция pure virtual function). Чисто виртуальная функция — это виртуальная функция, ^ело которой не определено. Она объявляется внутри класса следующим образом:
virtual прототип_функции = 0;
^исто виртуальная функция используется для того, чтобы отложить выбор реализа¬ции функции. В терминологии ООП это называется отложенным методом (deferred nethod).
Кл'асс, имеющий хотя бы одну чисто виртуальную функцию, называется абстрак-пным классом (abstract class). Полезно, чтобы корневой тип в иерархии классов был 1бстрактным классом. Он должен иметь основные общие свойства со своими произ-юдными классами, но сам не может использоваться для объявления объектов. Вмес-'о этого он используется для объявления указателей, которые могут иметь доступ к юдобъектам, произведенным из абстрактного класса.
Объясним эти идеи, разработав упрощенный вариант экологической модели. Из-[ачально ООП разрабатывалось как методика моделирования с помощью языка мо-(елирования Simula 67. Поэтому многие концепции ООП можно воспринимать как юпытку смоделировать конкретную реальность.
Мир в нашем примере включает разные взаимодействующие формы жизни. Абст->актным базовым классом будет 1 iving (жизнь). Его интерфейс будет наследовать-я разными формами жизни. В качестве архетипического хищника у нас будет высту-[ать лиса, добычей ее будут кролики. Сами кролики питаются травой.
$ файле predator.cpp
//Модель хищник-добыча с использованием класса living
const int N = 40; //размер квадратного поля
//состояние клетки: пусто, трава, кролик, лиса //STATES — количество различных состояний (пока их 4)
enum state { EMPTY , GRASS , RABBIT , FOX, STATES };
const int DRAB = 3, DFOX = 6, CYCLES = 5;
clas,s living; //предварительное объявление
typedef living* world[N] [N] ; //мир
class living { //что живет на свете
public:
virtual state who() = 0; //выяснение состояния (кто?) virtual living* next(world w) =0; //что дальше?
protected:
int row, column; //координаты поля
void sums(world w, int sm[]); };
void living::sums(world w, int sm[] )
{
int i , j ;
sm[EMPTY] = smfGRASS] = sm[RABBIT] = sm[FOX] = 0; for (i = -1; i
for ( j = -1; j
sin [w [row + i][column +j] -> who()]++;
}
[есь две чисто виртуальных функции и одна обычная функция-член — sums ( фтуальные функции влекут небольшие дополнительные издержки на этапе вь лнения по сравнению с обычными функциями-членами. Поэтому мы использ^
их в наших реализациях, только когда это необходимо. В модели предусмотре г правила для определения того, кто продолжит существование в следующе кле, в зависимости от популяцияй по соседству с заданным квадратом. Эти пс ляции вычисляются с помощью sums (). Все это напоминает «Жизнь» Конве onway).
Иерархия наследования будет одноуровневой:
//здесь — хищник (лиса) class fox : public living { public:
fox(int r, int c, int a = 0) : age(a) { row = r; column = c; }
state who () { return FOX; } //отложенный метод для лис
living* next (world w) ; protected:
int age; //возраст
};
//здесь — добыча (кролик) class rabbit : public living { public:
rabbit(int r, int c, int a = 0) : age(a) { row = r; column = c; }
state who() { return RABBIT; }
living* next(world w); protected:
int age;
};
//здесь — растительная жизнь (трава) class grass : public living { public:
grass(int r, int c) { row - r; column = c; }
state who() {return GRASS;}
10.5. Абстрактные базовые классы 295
living* next(world w); };
//здесь нет жизни (пусто) class empty : public living { public:
empty(int r, int c) { row = r; column = c; }
state who() { return EMPTY; }
living* next(world w);
};
Обратите внимание, что данная схема позволяет с помощью последующих уровней наследования разрабатывать другие формы хищников, добычи и растительной жиз¬ни. Характеристики того, как каждая форма жизни будет себя вести, сосредоточены в принадлежащей ей next ().
Трава может поедаться кроликами. Если на соседних квадратах травы больше, чем кроликов, трава остается, в противном случае ее съедают (можете заменить это пра¬вило своими собственными, поскольку оно слишком уж ограничено и искусственно):
living* grass::next(world w)
{
int sum[STATES];
sums(w, sum);
if (sum[GRASS] > sum[RABBIT]) //едим траву
return (new grass(row, column)); else
return (new emptyfrow, column)); }
Кролики умирают от старости, если их возраст превышает некий определенный пре¬дел DRAB, или их съедают, если по соседству имеется достаточное количество лис.
living* rabbit::next(world w)
{ ■
int sum[STATES];
sums(w, sum);
if (sum[FOX] >- sum[RABBIT] ) //едим кроликов
return (new empty(row, column)); else if (age > DRAB) //кролик состарился
return (new empty(row, column)); else
return (new rabbit(row, column, age + 1)); }
Лисы же умирают от перенаселения или от старости:
living* fox: : next (world w) { .
int sum [STATES];
296
Глава 10. Наследование
sums(w, sum);
if (sum[FOX] > 5) //ну и лис развелось!
return (new empty(row, column));
else if (age > DFOX) //лиса состарилась
return (new empty(row, column)); else
return (new fox(row, column, age + 1));
} За пустые квадраты конкурируют разные формы жизни:
//как заполнить пустой квадрат living* empty::next(world w)
{
int sum[STATES];
sums(w, sum);
if (sum[FOX] > 1)
return (new fox(row, column)); else if (sum[RABBIT] > 1)
return (new rabbit(row, column)); else if (sum[GRASS])
return (new grass(row, column)); else
return (new empty(row, column));
}
Правила в различных версиях next () задают сложный (в разумных пределах) на¬бор взаимодействий. Конечно, чтобы сделать мир более интересным, можно смоде¬лировать другие варианты поведения, такие как половое размножение, когда живот¬ные имеют пол и могут спариваться.
Тип массива world является контейнером для форм жизни. Контейнер отвечает за свое текущее состояние. Он должен иметь «право собственности» на объекты 1 i ving, чтобы размещать новые и уничтожать старые:
//начало: мир пуст
void init(world w)
{
int i, j;
for (i =0; i
for (j = 0; j
w[j] = new empty(i,j); }
//новый мир w_new вычисляется из старого w_old void update(world w_new, world w_old)
{
int i, j;
for. (i = 1; i
for (j = 1; j
w_new[j] = w_old [j] -> next(w_old) ; }
//очистка мира void dele(world w)
{
int i , j ;
for (i = 1; i
delete(w[j]);
}
Модель имеет миры even и odd (четный и нечетный), которые чередуются в каче¬стве базиса для вычислений следующего цикла:
int main()
{
world odd, even;
int i;
init(odd); init(even);
eden(even); //генерирует начальный мир — рай
pr__state (even) ; //выводит состояние райского саде
for (i =0; i
update(even, odd) ;
pr_state(even);
dele(odd);
}
else {
update(odd, even);
pr_state(odd); dele(even);
} .
} }
Написание функций pr_state () и eden() оставим для упражнений (см. упражне¬ние 16, на стр. 310).
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