Сайт для диплома

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Завершен8 заявок258 просмотров

Несложный сайтдля дипломного проекта. Основная задача- подача информации через форму и экспортирование из формы на отдельную страницу, которая запоролена.

17 лет назад
blondinka
Елена 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад