Кузовной цех

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки239 просмотров

Обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

Диплом: "Кузовной цех"

Тема: тема дипломной работы любая, связана с машинами и автосервисом

инженерный факультет, Институт Сферы Социальных Отношений

Объем: 10 чертежей, 90 страниц

Дипломная работа состоит из:

-10 чертежей(А1),

-введение,

-теоритическая,

-расчетная,

-экономическая,

-вывод,

-доклад(краткое содержание дипломной работы)

тема дипломной работы любая связана с машинами и автосервисом, доп. литературы нет

17 лет назад
paskalgroup
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров