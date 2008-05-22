Несложный сайтдля дипломного проекта. Основная задача- подача информации через форму и экспортирование из формы на отдельную страницу, которая запоролена.
Кузовной цех
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Диплом: "Кузовной цех"
Тема: тема дипломной работы любая, связана с машинами и автосервисом
инженерный факультет, Институт Сферы Социальных Отношений
Объем: 10 чертежей, 90 страниц
Дипломная работа состоит из:
-10 чертежей(А1),
-введение,
-теоритическая,
-расчетная,
-экономическая,
-вывод,
-доклад(краткое содержание дипломной работы)
тема дипломной работы любая связана с машинами и автосервисом, доп. литературы нет
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