Написание дипломов, курсовых

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Требуются люди для выполнения рефератов, курсовых, дипломных работ.

Темы, сложность - различные.

- Модернизация IP-телефонии

- Ремонт радиатора двигателя внутреннего сгорания

- Проектирование технологического процесса механической обработки детали

- Лабораторные, курсовая по Visual Basic

- Особенности психологизма прозы Сьюзан Хилл

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

17 лет назад
paskalgroup
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров