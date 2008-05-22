Имеется поле определённого размера, оно разбивается на равные клеточки. В каждой клеточке может либо ничего не находиться, либо лежать кучка зерна, либо сидеть мышь, либо - лиса. Причём они располагаются с определённой вероятностью, суммарная вероятность ...
Дипломный проект - Точечное измерение температуры
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