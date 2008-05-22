Дипломный проект - Точечное измерение температуры

Диплом СРОЧНО!!! Я В ПИТЕРЕ учусь в политехе на вечерке - каф.информационно измерительная техника и технологии - приборостроение.

диплом 75-80 листов до 10 июня 2008г. все смотреть в файле. возможны обсуждения и изменения в дипломе до начала работы. 20-25т. руб. обзор и т.з. уже ко вторнику!!!