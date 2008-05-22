Дипломный проект - Точечное измерение температуры

$1000
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Закрыт1 заявка249 просмотров

Диплом СРОЧНО!!! Я В ПИТЕРЕ учусь в политехе на вечерке - каф.информационно измерительная техника и технологии - приборостроение.

диплом 75-80 листов до 10 июня 2008г. все смотреть в файле. возможны обсуждения и изменения в дипломе до начала работы. 20-25т. руб. обзор и т.з. уже ко вторнику!!!

17 лет назад
burnalex
Aleksej 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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