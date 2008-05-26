Визуализатор алгоритма "пирамидальная сортировка"

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Завершен6 заявок643 просмотра

Нужен 3й исполнитель! Двое уже выполняют другие варианты!

ВСЕ ЕЩЕ требуется !!! выполнить курсовую работу полностью. Вариант 14. пример тут: http://rapidshare.de/files/39567645/Var19.rar.html

Все предложения сюда.

Методичку прикрепил.

Сроки - до 01.06.2008 включительно.

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Maledictus
Олег Мозг 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Сделал в короткие сроки! Все в соответствии с требованиями!
Работать с человеком очень приятно!Четкое задание,четкие сроки.ни каких проблем с оплатой.Всем советую иметь дело именно с такими людьми!!!Respect for You
piratti
Артём 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Разработал практическую часть к нескольким курсовикам за короткое время! + разработка презентаций! Все отлично сделал!
Замечательный заказчик)) Прост в общении, всегда на связи)) За дополнительную работу доплатил)) Было приятно поработать))
Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
Все отлично сделал! Все в соответствии с требованиями! Приятно было сотрудничать!
Отлично описано задание, интересный проект, работать одно удовольствие. Всем советую этого заказчика, так как нет проблем ни с помощью, ни с переводом денег.

Заявки фрилансеров

Maledictus
Олег Мозг 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
piratti
Артём 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад