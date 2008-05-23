Открытые информационные системы

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Курсовая работа.

В прикрепленном файле: пример подобного диплома, файл задания (то что удалось разобрать) и сканы самого задания (вдруг кто еще что-то разберет).

Все предложения сюда.

http://www.soft35.ru/1363.rar

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