Задача по экономике

Здравствуйте.

Задача нужна сегодня

Условие задачи:

В экономике условной страны естественный уровень безработицы = 5%, а фактический = 9%. В текущем году предпологается рост потенциального объема ВВП на 8%. Определить, на сколько процентов должен возрасти фактический объем ВВп, для того, чтобы в данном году была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы ( коэффициент Оукена = 2,5 ).

ICQ: 373-375-880