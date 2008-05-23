Задача по экономике

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Здравствуйте.

Задача нужна сегодня

Условие задачи:

В экономике условной страны естественный уровень безработицы = 5%, а фактический = 9%. В текущем году предпологается рост потенциального объема ВВП на 8%. Определить, на сколько процентов должен возрасти фактический объем ВВп, для того, чтобы в данном году была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы ( коэффициент Оукена = 2,5 ).

ICQ: 373-375-880

17 лет назад
zarkone
34 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Не успел подать прект, как тут же в аську постучались с решенной - а главное правильно! - задачей и грамотно оформленным условием. Больше сказать нечего, качество налицо
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Заявки фрилансеров

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад