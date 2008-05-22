Нужна консультация по диплому, тема ГА

$120
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Нужно по ответить на вопросы по генетическим алгоритмам в основном как работает это, как работает например Турнирный отбор , оплата взависимости от кол -ва вопросов , 1 вопрос 50 -100 р , вопросов много , оплата веб мани

17 лет назад
Vegi
А.В 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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