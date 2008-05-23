Разработка проектно-сметной документации

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Закрыт1 заявка145 просмотров

В данном писме прикладываю приблизительный план дипломной работы и две

части диплома. Необходимо написать 3 (проектную часть) и помочь во

второй главе с последним пунктом. Анализ прибыли и рентабельности.

Данные по организации предоставлю. (Бух. баланс, отчет о прибылях и

убытках, договора, сметы затрат, характеристика предприятия.)

обращаться:

ICQ: 363-873-570

Email: [email protected]

17 лет назад
paskalgroup
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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